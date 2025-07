Produção de motocicletas passa de 1 milhão em 2025, diz Abraciclo As exportações das motocicletas devem crescer 13%. Foto: FreepikEm junho foram produzidas 154.113 motocicletas, o que representa um... Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A produção de motocicletas chegou à 1.000.749 de unidades no primeiro semestre de 2025, volume 15,3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (11), pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Para mais detalhes sobre o crescimento do setor e as expectativas para o futuro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Frio e chuva: veja como fica o tempo neste fim de semana no ES

Corrida altera trânsito na Barra do Jucu neste sábado; veja mudanças

Enare abre inscrições com 36 vagas de residência médica no ES