Professora do ES é eleita top 4 do mundo no "Oscar do balé" em Londres: "Muito emocionada" Artista do ES é eleita top 4 do mundo no "Oscar do balé" em Londres: "Muito emocionada" (Foto: Arquivo pessoal) Liviane Pimenta está... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h27 )

Artista do ES é eleita top 4 do mundo no "Oscar do balé" em Londres: "Muito emocionada" (Foto: Arquivo pessoal) Liviane Pimenta foi anunciada como top 4 das melhores do mundo em seu segmento no RAD Awards 2025, premiação realizada pela Royal Academy of Dance de Londres, na Inglaterra. O evento, considerado o “Oscar do balé” mundial, aconteceu neste domingo (11) de Dia das Mães na nova sede da entidade, em Battersea.

