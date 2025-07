Profissão de piloto de drone ganha espaço no campo e tem alta remuneração A cena de um drone sobrevoando plantações, colhendo dados em tempo real e aplicando defensivos com precisão, já deixou de ser futurista... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 00h35 ) twitter

A cena de um drone sobrevoando plantações, colhendo dados em tempo real e aplicando defensivos com precisão, já deixou de ser futurista. No agronegócio, a tecnologia virou aliada estratégica para produtores que buscam eficiência, economia e sustentabilidade. E junto com ela, surge uma nova e promissora profissão: piloto de drone.

Para saber mais sobre essa carreira em ascensão e suas oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

