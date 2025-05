Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável: Construindo um Futuro com Propósito Imagem: PixabaySaiba como os Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável formaram a Abraps e impactaram a sua atuação em sustentabilidade... Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 23h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 23h56 ) twitter

Imagem: Pixabay

Por Marcus Nakagawa, André Tuon e Victor Kim



Há quase 15 anos, um grupo de profissionais se reuniu com o propósito de discutir e fortalecer a atuação de quem trabalha com sustentabilidade. Após meses de encontros e estudos sobre modelos organizacionais, surgiu a ideia de criar uma entidade formal que representasse esses profissionais. Assim nasceu a Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, resultado de um esforço coletivo que começou com a criação de um grupo gestor e a realização de um evento de lançamento.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela está moldando o futuro da sustentabilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

