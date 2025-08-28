Programa que conecta empresas locais a grandes indústrias promove rodada de negócios Essa foi a primeira vez que a Rodada de Negócios aconteceu de forma presencial. Crédito: Divulgação/SamarcoPrograma Força Local, promovido... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h38 ) twitter

Folha Vitória

Essa foi a primeira vez que a Rodada de Negócios aconteceu de forma presencial. Crédito: Divulgação/Samarco A 5ª Rodada de Negócios do Programa Força Local, promovido pela Samarco, superou as expectativas e reuniu mais de 60 empreendedores — entre micro, pequenos e grandes empresários — das cidades de Guarapari, Anchieta e Piúma (ES). O encontro gerou mais de 150 reuniões e abriu novas oportunidades de parcerias comerciais.

