Programa que conecta empresas locais a grandes indústrias promove rodada de negócios

Essa foi a primeira vez que a Rodada de Negócios aconteceu de forma presencial. Crédito: Divulgação/SamarcoPrograma Força Local, promovido...

Folha Vitória|Do R7

Essa foi a primeira vez que a Rodada de Negócios aconteceu de forma presencial. Crédito: Divulgação/Samarco A 5ª Rodada de Negócios do Programa Força Local, promovido pela Samarco, superou as expectativas e reuniu mais de 60 empreendedores — entre micro, pequenos e grandes empresários — das cidades de Guarapari, Anchieta e Piúma (ES). O encontro gerou mais de 150 reuniões e abriu novas oportunidades de parcerias comerciais.

