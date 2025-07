Projeto assegura CNH adaptada a pessoas com deficiência Pessoa com deficiência em carro adaptado - crédito: FreepikProjeto assegura CNH adaptada a pessoas com deficiência Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h38 ) twitter

Pessoa com deficiência em carro adaptado - crédito: Freepik A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 8 de julho, o Projeto de Lei 312/2025, que garante o direito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de acordo com as limitações de cada pessoa com deficiência. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

