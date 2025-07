Projeto cria plano de capacitação para pessoas autistas Foto: Saulo Cruz/Câmara dos Deputados Projeto cria plano de capacitação para pessoas autistas Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h36 ) twitter

Folha Vitória

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que institui o Plano Nacional de Capacitação Profissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é ampliar o acesso desse público ao mercado de trabalho por meio de ações de formação e qualificação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre este importante projeto!

