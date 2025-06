Projeto de Lei propõe ambientes de trabalho acessíveis e teletrabalho para pessoas com deficiência Foto: Saulo Cruz/Câmara dos Deputados Projeto de Lei propõe ambientes de trabalho acessíveis e teletrabalho para pessoas com deficiência... Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h35 ) twitter

Está em análise na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 340/2025, que estabelece a obrigatoriedade de ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência. A proposta prevê a disponibilização de tecnologia assistiva e a opção de teletrabalho, além de proibir distinções salariais entre atividades presenciais e remotas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre inclusão no mercado de trabalho!

