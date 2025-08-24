Projeto em Cariacica ajuda pessoas com deficiência a conquistar emprego Foto: Cariacica Down"Deu Match" desenvolve autonomia de pessoas com autismo ou síndrome de Down, para promover oportunidades de trabalho... Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 10h58 ) twitter

O projeto “Deu Match: Trabalho e Talento”, da organização social Cariacica Down, prepara pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e as ajuda a conseguir um emprego e promover maior inclusão social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa importante iniciativa!

