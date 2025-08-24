Logo R7.com
Projeto inspirado nas ‘boulangeries’ francesas faz um ano na Aleixo Netto

Folha Vitória|Do R7

Completando um ano de sucesso, o café da manhã do Ateliê Carla Buaiz inova, com edição infantil. Inspirado nas tradicionais boulangeries francesas, o encontro virou ponto de encontro de clientes, amigos e famílias na Aleixo Netto.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este evento que tem encantado a todos! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

