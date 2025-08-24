Projeto inspirado nas ‘boulangeries’ francesas faz um ano na Aleixo Netto
Completando um ano de sucesso, o café da manhã do Ateliê Carla Buaiz inova, com edição infantil. Inspirado nas tradicionais boulangeries francesas, o encontro virou ponto de encontro de clientes, amigos e famílias na Aleixo Netto.
Não perce a oportunidade de saber mais sobre este evento que tem encantado a todos!
