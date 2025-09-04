Projeto obriga prefeitura a fixar cartazes sobre aborto em Vitória Foto: Reprodução/Câmara de VitóriaOs cartazes devem conter frases como “Você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Câmara de Vitória Um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Vitória na terça-feira (2) está causando polêmica e discordância entre vereadores da Capital. O Projeto de Lei 243/2025, do vereador Luiz Emanuel (Republicanos), dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas informativas sobre aborto nas unidades hospitalares, instituições de saúde, clínicas de planejamento familiar e outros estabelecimentos relacionados à saúde em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Folha Vitória:

Quer almoçar no Restaurante Popular de Vitória? Saiba como se cadastrar

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 03 de setembro de 2025

Árbitra é agredida por jogador com tapa na cara durante jogo de futebol; veja o vídeo