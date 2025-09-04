Projeto obriga prefeitura a fixar cartazes sobre aborto em Vitória
Foto: Reprodução/Câmara de VitóriaOs cartazes devem conter frases como “Você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar...
Foto: Reprodução/Câmara de Vitória Um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Vitória na terça-feira (2) está causando polêmica e discordância entre vereadores da Capital. O Projeto de Lei 243/2025, do vereador Luiz Emanuel (Republicanos), dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas informativas sobre aborto nas unidades hospitalares, instituições de saúde, clínicas de planejamento familiar e outros estabelecimentos relacionados à saúde em Vitória.
Foto: Reprodução/Câmara de Vitória Um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Vitória na terça-feira (2) está causando polêmica e discordância entre vereadores da Capital. O Projeto de Lei 243/2025, do vereador Luiz Emanuel (Republicanos), dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou placas informativas sobre aborto nas unidades hospitalares, instituições de saúde, clínicas de planejamento familiar e outros estabelecimentos relacionados à saúde em Vitória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: