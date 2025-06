Projeto prevê QR code com dados essenciais na carteira de identificação de pessoas com TEA Foto: FreepikProjeto prevê QR code com dados essenciais na carteira de identificação de pessoas com TEA Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 09h36 ) twitter

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4.760/2024, que trata da inclusão obrigatória de QR code nas carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (Ciptea). A proposta é de autoria do deputado Bruno Farias (Avante-MG).

