Projeto que autoriza governo do ES a contratar empréstimo milionário é aprovado na Ales

Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h58 )

Prefeitos participam de sessão da Ales (foto: Ellen Campanharo/Ales) Após ser baixado de pauta e ficar em banho-maria por uma semana, o projeto que autoriza o governo do Estado a contratar um empréstimo com o Banco do Nordeste no valor de 60 milhões de dólares (R$ 333,6 milhões) para recuperar rodovias do Estado foi votado e aprovado à unanimidade pelos deputados estaduais.

Para mais detalhes sobre essa importante aprovação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

