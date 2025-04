Prosperidade, de Vargem Alta, estreia com vitória no Brasileirão Feminino Comemoração das meninas do Prosperidade após a vitória na estreia (Divulgação/Prosperidade)Prosperidade disputou a primeira partida... Folha Vitória|Do R7 27/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 12h40 ) twitter

Folha Vitória

Comemoração das meninas do Prosperidade após a vitória na estreia (Divulgação/Prosperidade) O Prosperidade estreou com tudo no Brasileirão Feminino da Série A3. No primeiro jogo de sua história numa competição nacional, o time venceu o Juventude-SE por 1 a 0, no estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta.

