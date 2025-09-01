Proteína extra? Brasileiro não precisa, aponta estudo Imagem: Freepik/ReproduçãoDados mostram que a população consome mais do que o necessário, muitas vezes devido aos ultraprocessados Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h38 ) twitter

Os brasileiros consomem mais proteínas do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas, ao mesmo tempo, 78,6% dos residentes de capitais do País não alcançaram a recomendação para o consumo de frutas, legumes e verduras, em 2023, segundo informações do artigo ‘O mito do déficit proteico’, publicado na Revista de Saúde Pública em fevereiro deste ano.

Para entender mais sobre a relação entre o consumo de proteínas e a saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

