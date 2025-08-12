Protesto após mortes na Grande Santa Rita ocupa Avenida Carlos Lindenberg
Foto:LeitorEm imagens enviadas ao Folha Vitória, centenas de pessoas marcham pela avenida para pedir pelo fim da violência na região...
Após protestos que tomaram grande parte do dia em Vila Velha, pelas mortes da manicure Andressa Conceição, de 31 anos, e da adolescente Sophia Vial, de 15 anos, neste sábado (9), manifestantes ocupam a Avenida Carlos Lindenberg, na mesma cidade, na noite desta segunda-feira (11).
