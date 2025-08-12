Protesto após mortes na Grande Santa Rita ocupa Avenida Carlos Lindenberg Foto:LeitorEm imagens enviadas ao Folha Vitória, centenas de pessoas marcham pela avenida para pedir pelo fim da violência na região... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h58 ) twitter

Após protestos que tomaram grande parte do dia em Vila Velha, pelas mortes da manicure Andressa Conceição, de 31 anos, e da adolescente Sophia Vial, de 15 anos, neste sábado (9), manifestantes ocupam a Avenida Carlos Lindenberg, na mesma cidade, na noite desta segunda-feira (11).

Para mais detalhes sobre este importante protesto e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

