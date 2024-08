Protesto na BR-101: Moradores da Serra exigem melhorias no transporte público Foto: Reprodução TV Vitória Na manhã desta segunda-feira (05), moradores do bairro Belvedere, na Serra, fizeram uma manifestação... Folha Vitória|Do R7 05/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h06 ) ‌



Na manhã desta segunda-feira (05), moradores do bairro Belvedere, na Serra, fizeram uma manifestação em relação ao transporte público e fecharam a BR-101. De acordo com os manifestantes, ônibus não entram no bairro.

