Próxima semana em Xbox: novos jogos de 12 a 16 de maio Conheça os novos jogos que em breve estarão disponíveis no Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass. Não perca! Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Boas-vindas ao Próxima Semana no Xbox! Neste post semanal, cobrimos todos os jogos que estão chegando em breve ao Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Game Pass! Obtenha mais detalhes sobre esses jogos abaixo e clique em seus perfis para mais informações (datas de lançamento sujeitas a alterações).

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades do Xbox! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Ladrão invade clínica na Praia do Canto, finge ser médico e foge pelo telhado

Jovem do ES é demitida após apresentar atestado e ir ao show de Lady Gaga

Queima de 20 toneladas de maconha causa intoxicação em moradores na Turquia