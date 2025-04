Próxima semana no Xbox: lançamentos entre 14 e 18 de abril A semana de 14 a 18 de abril será movimentada para os jogadores do ecossistema Xbox, com mais de 20 lançamentos chegando ao Xbox Series... Folha Vitória|Do R7 11/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h07 ) twitter

Semana entre 14 e 18 de abril traz mais de 20 lançamentos para Xbox, com destaque para Monument Valley, Lunar Remastered e Lab Rat.

A semana de 14 a 18 de abril será movimentada para os jogadores do ecossistema Xbox, com mais de 20 lançamentos chegando ao Xbox Series X|S, Xbox One e Windows. Entre títulos inéditos e remasterizações nostálgicas, a lista inclui experiências variadas como ação cooperativa, terror em primeira pessoa, simulações relaxantes e quebra-cabeças desafiadores.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes sobre os lançamentos e se preparar para a diversão!

