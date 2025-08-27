PS Plus setembro 2025: Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder
Saiba quais jogos estarão disponíveis na PS Plus em setembro de 2025. Não perca a chance de jogar Psychonauts 2.
A Sony confirmou oficialmente os jogos grátis da PS Plus Essential, Extra e Deluxe em setembro de 2025. O destaque da lista fica por conta de Psychonauts 2 (PS4), acompanhado de Stardew Valley (PS4) e Viewfinder (PS4/PS5).
