PS Store tem mais de 100 jogos em oferta-relâmpago com até 75% OFF
Aproveite até 75% de desconto na PS Store até 18 de agosto. Promoção-relâmpago com jogos incríveis para PS5 e PS4.
A Sony lançou uma nova promoção-relâmpago na PS Store, válida até 18 de agosto, oferecendo até 75% de desconto em jogos de PS5 e PS4. A campanha inclui títulos de peso, versões premium e até experimentações gratuitas, sendo uma das maiores edições do ano.
A Sony lançou uma nova promoção-relâmpago na PS Store, válida até 18 de agosto, oferecendo até 75% de desconto em jogos de PS5 e PS4. A campanha inclui títulos de peso, versões premium e até experimentações gratuitas, sendo uma das maiores edições do ano.
Não perca a chance de aproveitar essas ofertas incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Não perca a chance de aproveitar essas ofertas incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: