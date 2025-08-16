PS Store tem mais de 100 jogos em oferta-relâmpago com até 75% OFF Aproveite até 75% de desconto na PS Store até 18 de agosto. Promoção-relâmpago com jogos incríveis para PS5 e PS4. Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h37 ) twitter

A Sony lançou uma nova promoção-relâmpago na PS Store, válida até 18 de agosto, oferecendo até 75% de desconto em jogos de PS5 e PS4. A campanha inclui títulos de peso, versões premium e até experimentações gratuitas, sendo uma das maiores edições do ano.

Não perca a chance de aproveitar essas ofertas incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

