Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PS Store tem mais de 100 jogos em oferta-relâmpago com até 75% OFF

Aproveite até 75% de desconto na PS Store até 18 de agosto. Promoção-relâmpago com jogos incríveis para PS5 e PS4.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Sony lançou uma nova promoção-relâmpago na PS Store, válida até 18 de agosto, oferecendo até 75% de desconto em jogos de PS5 e PS4. A campanha inclui títulos de peso, versões premium e até experimentações gratuitas, sendo uma das maiores edições do ano.

Não perca a chance de aproveitar essas ofertas incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.