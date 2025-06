PSG tira Messi do Mundial de Clubes e pode pegar o Flamengo (Foto: Fifa/Divulgação)PSG goleou o Inter Miami neste domingo e aguarda por Bayern de Munique ou Flamengo nas quartas de final do Mundial... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Depois de perder para o Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain mostrou ter se encontrado na competição. O atual campeão europeu dominou o Inter Miami, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, neste domingo (29), e avançou às quartas de final com facilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa goleada impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Fiéis celebram São Pedro com missa e procissão marítima em Vitória

Confusão entre PM e torcedores do Rio Branco termina em agressão e spray de pimenta

Homem provoca batida de carro e ataca ex-mulher e ex-sogro com facão