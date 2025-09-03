Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental

Imagem de rawpixel.com no FreepikA Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) lançou, nesta terça-feira, 2, uma cartilha voltada a...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) lançou, nesta terça-feira, 2, uma cartilha voltada a influenciadores e criadores de conteúdo, com orientações sobre como abordar temas relacionados à saúde mental, como prevenção do suicídio e de doenças psiquiátricas. O material pode ser baixado de forma gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para entender a importância dessa iniciativa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.