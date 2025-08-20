PUBG MOBILE anuncia primeiro modo PVP assimétrico, “Caçada Letal” PUBG MOBILE, um dos jogos mobile mais populares do mundo, está empolgado em anunciar Caçada Letal , o primeiro modo PVP assimétrico... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h39 ) twitter

Folha Vitória

PUBG MOBILE, um dos jogos mobile mais populares do mundo, está empolgado em anunciar Caçada Letal , o primeiro modo PVP assimétrico do jogo como parte da Versão 4.0 , que chega ao título ainda neste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

