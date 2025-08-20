Logo R7.com
PUBG MOBILE anuncia primeiro modo PVP assimétrico, “Caçada Letal”

PUBG MOBILE, um dos jogos mobile mais populares do mundo, está empolgado em anunciar Caçada Letal , o primeiro modo PVP assimétrico do jogo como parte da Versão 4.0 , que chega ao título ainda neste ano.

