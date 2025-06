PUBG MOBILE: Confira o guia completo de Attack on Titan Explore novos modos e locais em PUBG MOBILE com a colaboração de Attack on Titan. Confira todas as melhorias e cosméticos! Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h56 ) twitter

Folha Vitória

PUBG MOBILE, um dos jogos mobile mais populares do mundo, recebeu neste mês uma série de novidades com a chegada da Atualização da Versão 3.8. O conteúdo permite que os jogadores explorem novos modos de jogo da colaboração com Attack on Titan, melhorias na jogabilidade e novos cosméticos na loja. Confira todas as adições dessa colaboração no jogo.

Para mais detalhes e dicas sobre essa atualização imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

