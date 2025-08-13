Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Pudim no copo: sobremesa vira febre em restaurante do ES

Pudim servido no copo virou tendência no ES (Foto: Reprodução/Instagram @atlanticarestauranteoficial)Receita que conquistou os capixabas...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Pudim servido no copo virou tendência no ES (Foto: Reprodução/Instagram @atlanticarestauranteoficial) Depois do morango do amor…

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa deliciosa novidade!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.