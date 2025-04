Quadrilha é presa por roubar 25 toneladas de bacalhau; carga é avaliada em R$ 2 milhões (Reprodução: Polícia Civil de SP)O caso aconteceu no litoral paulista e segue sob investigação Folha Vitória|Do R7 18/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 16h46 ) twitter

R$ 2 milhões de bacalhau roubado

(Reprodução: Polícia Civil de SP)Ao menos quatro homens foram presos pelo roubo de 25 toneladas de bacalhau na madrugada da quinta-feira, 17, no litoral paulista. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a carga é avaliada em R$ 2 milhões. Os indivíduos têm entre 25 e 51 anos.

