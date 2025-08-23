Quais times capixabas vão disputar a Série D e a Copa do Brasil em 2026
(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)Rio Branco foi eliminado da Série D neste sábado, mas vai voltar a disputar a competição em 2026; veja quais...
O Rio Branco foi eliminado da Série D do Brasileiro neste sábado (23), com empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira-SP, fora de casa. Com isso, o futebol capixaba não tem mais representantes em competições nacionais nesta temporada.
