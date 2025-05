Qualificar ES abre 1.370 vagas em cursos gratuitos para mulheres Interessadas devem se inscrever online. Foto: Divulgação/Governo do ESCursos serão oferecidas em 28 municípios capixabas, com turmas... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 16h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h36 ) twitter

Interessadas devem se inscrever online. Foto: Divulgação/Governo do ES Estão abertas as inscrições para 1.370 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados exclusivamente a mulheres, por meio do programa Qualificar ES. As formações serão oferecidas em 28 municípios capixabas, com turmas nos turnos da manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

