Quanto o Palmeiras ganhou de premiação com a vitória sobre o Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)Palmeiras eliminou o Botafogo nas oitavas de final e avançou no Mundial de Clubes; confira as premiações... Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 22h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 22h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Ao vencer o Botafogo por 1 a 0 e avançar às quartas de final do Mundial de Clubes, o Palmeiras garantiu mais US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões) pagos pela Fifa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre as premiações do Mundial de Clubes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Resumo de notícias deste sábado, dia 28 de junho de 2025

Rio Branco é vice-líder e fica perto da classificação na Série D

Geovani Silva segue internado na UTI após sofrer infarto