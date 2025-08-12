Logo R7.com
Quartas da Copa do Brasil 2025: veja os confrontos e o chaveamento até a final

Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians...

Folha Vitória|Do R7

Sorteio da Copa do Brasil aconteceu nesta terça-feira (Foto: Staff Images/CBF) O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil colocou dois clássicos estaduais na próxima fase da competição nacional: Botafogo x Vasco e Cruzeiro x Atlético-MG.

