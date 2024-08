Quarto lote de restituição do Imposto de Renda já está disponível O pagamento será feito ao longo do dia, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h11 ) ‌



Cerca de 5,3 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física recebem nesta sexta-feira (30) o quarto dos cinco lotes de restituição de 2024. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores e inclui cerca de 47 mil contribuintes do Rio Grande do Sul.

