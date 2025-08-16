Quatro cafeterias em Vitória para tomar um brunch Pão de queijo, waffle salgado, cinnamon roll e cafés criativos estão entre as delícias para aproveitar um café sem pressa na capital... Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h38 ) twitter

Acordar mais tarde, fazer a atividade física do dia e tomar um brunch com as amigas: esse é o fim de semana perfeito para mim. E, pelo visto, os capixabas concordam, afinal, as cafeterias de Vitória vivem cheias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra as melhores opções de brunch na cidade!

