Quatro crianças são atacados por cães soltos em escola na Serra Foto: Reprodução/TV VitóriaOs casos aconteceram em uma semana e os pais dos estudantes relatam que são pelo menos 9 cães. Contêineres... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Quatro crianças foram atacados em uma semana por cachorros que estão circulando na Escola Municipal Sônia Regina Gomes Rezende Franco, localizada em Serra Dourada I, na Serra. A reclamação é de pais e responsáveis pelos estudantes.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Lost Soul Aside estreia com suporte a 4K, Ray Tracing e troféus conectados

Mortal Kombat: Legacy Kollection resgata jogos polêmicos

Quatro receitas, um ingrediente: a versatilidade do arroz com o chef Alessandro Eller