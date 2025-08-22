Quatro crianças são atacados por cães soltos em escola na Serra
Foto: Reprodução/TV VitóriaOs casos aconteceram em uma semana e os pais dos estudantes relatam que são pelo menos 9 cães. Contêineres...
Foto: Reprodução/TV Vitória Quatro crianças foram atacados em uma semana por cachorros que estão circulando na Escola Municipal Sônia Regina Gomes Rezende Franco, localizada em Serra Dourada I, na Serra. A reclamação é de pais e responsáveis pelos estudantes.
Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
