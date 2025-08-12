Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Quatro pessoas são autuadas por escapamento barulhento em motos na Serra

Reprodução/Guarda da SerraSegundo a Guarda, foram registrados 31 autos de infração de trânsito, além da remoção de cinco motos pelas...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Reprodução/Guarda da Serra Quatro motociclistas foram autuados por escapamento irregular no bairro José de Anchieta, na Serra. Segundo a Guarda Municipal, a operação tinha como foco coibir a perturbação do sossego causada por barulho excessivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.