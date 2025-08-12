Quatro pessoas são autuadas por escapamento barulhento em motos na Serra
Reprodução/Guarda da SerraSegundo a Guarda, foram registrados 31 autos de infração de trânsito, além da remoção de cinco motos pelas...
Reprodução/Guarda da Serra Quatro motociclistas foram autuados por escapamento irregular no bairro José de Anchieta, na Serra. Segundo a Guarda Municipal, a operação tinha como foco coibir a perturbação do sossego causada por barulho excessivo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
