Quatro receitas, um ingrediente: a versatilidade do arroz com o chef Alessandro Eller

Folha Vitória|Do R7

Alessandro Eller vai ensinar a preparar receitas com arroz. Foto: Kayra Miranda Poucos ingredientes têm a capacidade de transitar com tanta naturalidade entre o simples e o sofisticado quanto o arroz. Presente no prato do brasileiro desde o café da manhã de algumas regiões até o jantar mais elaborado, ele é base de receitas que contam histórias, carregam tradições e se adaptam aos mais variados paladares.

