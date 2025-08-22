Quatro receitas, um ingrediente: a versatilidade do arroz com o chef Alessandro Eller
Alessandro Eller vai ensinar a preparar receitas com arroz. Foto: Kayra MirandaAo longo das próximas semanas, o público vai acompanhar...
Alessandro Eller vai ensinar a preparar receitas com arroz. Foto: Kayra Miranda Poucos ingredientes têm a capacidade de transitar com tanta naturalidade entre o simples e o sofisticado quanto o arroz. Presente no prato do brasileiro desde o café da manhã de algumas regiões até o jantar mais elaborado, ele é base de receitas que contam histórias, carregam tradições e se adaptam aos mais variados paladares.
