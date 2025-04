Quem é a brasileira que ficou em segundo lugar no ‘Big Brother’ italiano e causou polêmica Helena Prestes é brasileira e estava no Big Brother italiano. Foto: Reprodução/Redes SociaisA brasileira Helena Prestes, 34 anos, terminou... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BB Itália Helena Prestes

Helena Prestes é brasileira e estava no Big Brother italiano. Foto: Reprodução/Redes SociaisA brasileira Helena Prestes, 34 anos, terminou o Grande Fratello, versão italiana do Big Brother, em segundo lugar. A final do programa foi ao ar na segunda-feira, 31, com vitória da cantora Jessica Morlacchi, sua principal rival no jogo. Desde então, o nome de Helena passou a figurar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais – tanto pelo desempenho no programa quanto pelas polêmicas acumuladas ao longo da temporada.

Saiba mais sobre a trajetória de Helena e as polêmicas que a cercam, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Chorou Bebel” faz show no Parque do Governador; veja como retirar ingressos

Vítima de pneumonia, Val Kilmer enfrentou câncer na garganta

SEGA anuncia cinco jogos para o Nintendo Switch 2