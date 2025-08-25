Quem é a capixaba que fez história com a seleção brasileira no Mundial de Ginástica Rítmica Sofia Pereira abraça a colega após a apresentação do conjunto misto (Foto: Ivan Carvalho/CBG)Brasil subiu ao pódio pela primeira vez... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Sofia Pereira abraça a colega após a apresentação do conjunto misto (Foto: Ivan Carvalho/CBG) A seleção brasileira de conjunto agora faz parte da elite da ginástica rítmica mundial. A equipe conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Mundial encerrado no domingo (24), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro (RJ).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa conquista histórica!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória Apart Hospital recebe Selo de Segurança do Paciente pela 3ª vez

O interesse das celebridades na aquisição de clubes de futebol

Morte de criança na Serra: criminosos confundiram carro de família com veículo de rivais