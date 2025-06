Quem é o árbitro que expulsou Neymar na derrota do Santos Neymar ao lado do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (segurando a bola) antes do jogo (Foto: Raul Baretta/Santos FC)Neymar foi expulso... Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Neymar ao lado do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (segurando a bola) antes do jogo (Foto: Raul Baretta/Santos FC) A possível última partida de Neymar com a camisa do Santos ficou marcada pela expulsão do craque aos 30 minutos do segundo tempo, por fazer um gol com a mão. O lance aconteceu na derrota do Santos para o Botafogo por 1 a 0, na tarde de domingo (1º), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Para saber mais sobre a polêmica envolvendo Neymar e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Acidente com três veículos deixa três feridos em avenida de Vitória

Sines da Grande Vitória oferecem mais de 3 mil vagas de emprego

Barco semissubmersível com drogas é achado pela 1ª vez na Amazônia