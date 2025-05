Quem é o novo papa escolhido em Conclave? Foto: Reprodução/ Vatican NewsO novo papa foi escolhido após dois dias de conclave no Vaticano, em Roma Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h27 ) twitter

Foto: Reprodução/ Vatican News

O novo papa foi escolhido após dois dias de conclave no Vaticano, em Roma. O anúncio foi realizado por meio da fumaça branca que saiu da chaminé volta de 13h45 desta quinta-feira (08), pelo horário de Brasília.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre a escolha do novo papa e os detalhes do conclave.

