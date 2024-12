Quem é o novo reitor e guardião do Convento da Penha O frei foi ordenado diácono em julho de 2022 e atualmente mora no Convento São Francisco e é animador do Serviço Vocacional da Província...

Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 01h47 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share