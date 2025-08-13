Quem é o pastor Eduardo Costa, visto de peruca e calcinha durante “investigação” Foto: Reprodução/Redes sociaisUm vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana mostra o bispo Eduardo Costa caminhando próximo... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h58 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Redes sociaisUm vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana mostra o bispo Eduardo Costa caminhando próximo a um bar no bairro Setor Urias Magalhães, em Goiânia (GO), usando uma peruca loira e calcinha azul. As imagens, gravadas por um celular, viralizaram rapidamente e geraram especulações sobre a identidade do homem e os motivos para o uso das roupas.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

