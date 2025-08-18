Quem são as finalistas do concurso “Musas da Copa Vitória das Comunidades” Finalistas do Concurso Musas da Copa Vitória das Comunidades 2025 (Fotos: Everton Nunes)A votação que vai apontar a campeã do concurso... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h38 ) twitter

Finalistas do Concurso Musas da Copa Vitória das Comunidades 2025 (Fotos: Everton Nunes) O concurso “Musas da Copa Vitória das Comunidades” entrou na reta final e já tem as suas três finalistas, que foram escolhidas por voto popular. São elas: Evellyn, do PSNE, Emanuelly, do Luso Serrano, e Kamily, do Estadual 13.

