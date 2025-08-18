Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia na Bahia
Mulheres foram encontradas mortas após saírem para caminhar em praia turística da Bahia (Foto/Reprodução: redes sociais)Corpos de duas...
Mulheres foram encontradas mortas após saírem para caminhar em praia turística da Bahia (Foto/Reprodução: redes sociais) Os corpos de três mulheres encontradas mortas no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, em Ilhéus, no sul da Bahia, foram identificados como: Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia.
Mulheres foram encontradas mortas após saírem para caminhar em praia turística da Bahia (Foto/Reprodução: redes sociais) Os corpos de três mulheres encontradas mortas no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, em Ilhéus, no sul da Bahia, foram identificados como: Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico caso.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico caso.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: