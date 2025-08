Quem são os Capixabas de Ferro? Temporada 2025 termina em grande estilo em Guarapari Marina foi a campeã da distância half na prova em Guarapari (Foto: Bruno Lopes, Raysa Felix e Gleison Nascimento/Foco Radical)TrTriatlo... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h18 ) twitter

Marina foi a campeã da distância half na prova em Guarapari (Foto: Bruno Lopes, Raysa Felix e Gleison Nascimento/Foco Radical) A temporada 2025 do calendário de eventos do Capixaba de Ferro terminou em grandes estilo, no domingo (3), na praia de Meaípe, em Guarapari, com 580 tritletas representando cinco países participando do Triatlo Capixaba de Ferro Desafio Realcafé Reserva.

