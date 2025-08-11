Quem são os criminosos caçados pela polícia e que levam terror para bairros de Vila Velha
Foto: Divulgação / Polícia Militar Guerra entre as facções é marcada por ataques frequentes, como o ocorrido no sábado (09), que resultou...
A região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, vive um cenário de intenso conflito entre facções criminosas que disputam território e pontos de venda de drogas. Em meio a esta “guerra”, inocentes são atingidos e morrem vítimas de balas perdidas, como é o caso de uma adolescente de 15 anos e de uma manicure de 31 anos, que perderam suas vidas no último sábado (09).
