Quem será campeão brasileiro em 2025? Cruzeiro encosta novamente no Flamengo Cruzeiro venceu o Botafogo fora de casa no Brasileirão (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)Cruzeiro vence o Botafogo fora de casa e encosta... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h38 ) twitter

Cruzeiro venceu o Botafogo fora de casa no Brasileirão (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro) A vitória fora de casa sobre o Botafogo por 2 a 0, no domingo (3), recolocou o Cruzeiro na cola do Flamengo na disputa pela liderança e pelo título do Brasileirão. Os dois times têm os mesmos 37 pontos na tabela, com a equipe rubro-negra em vantagem no saldo de gols (24 contra 19).

