Quem será campeão brasileiro em 2025? Flamengo aumenta as chances de levar o título Léo Ortiz comemora o gol da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)Com uma sequência de três vitórias... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h38 ) twitter

Léo Ortiz comemora o gol da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo) A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 1 a 0 foi a terceira seguida do time rubro-negro no Brasileirão, sequência que coloca o Fla como novo líder da competição. A equipe do técnico Filipe Luís tem 36 pontos e ultrapassou o Cruzeiro, agora vice-líder, com 34.

