Quem vai para a final da Copa Vitória das Comunidades? Semifinais agitam o torneio feminino
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)As semifinais da Copa Vitória das Comunidades acontecem nesta segunda-feira (25), a partir das 19h30...
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) As semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades acontecem nesta segunda-feira (25) e vão apontar os dois times que vão decidir o título.
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) As semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades acontecem nesta segunda-feira (25) e vão apontar os dois times que vão decidir o título.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: