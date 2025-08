Quem vai ser rebaixado no Brasileirão? Vasco liga o sinal vermelho Vasco perdeu para o Mirassol fora de casa (Foto: Matheus Lima/Vasco)Vasco não vence há quatro jogos e pode entrar na zona de rebaixamento... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Vasco perdeu para o Mirassol fora de casa (Foto: Matheus Lima/Vasco) O Vasco não vence há quatro rodadas no Brasileirão e a sequência ruim costuma cobrar caro na tabela de classificação. A derrota para o Mirassol por 3 a 2, no sábado (2), fora de casa, aumentou o risco de rebaixamento do time.

Não perca a análise completa sobre a situação do Vasco e os riscos de rebaixamento no Brasileirão, consulte no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Canetas emagrecedoras feitas no Brasil chegam às farmácias nesta segunda; veja preço

Cesar MC e Quinteto Violado fazem show no Parque Casa do Governador no fim de semana

Morango do amor e dopamina: o que o cérebro tem a ver com o desejo?